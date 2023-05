Aufregung nach SZ-Bericht Busfahrer lässt Mädchen abends allein in Saarbrücken stehen: So konsequent reagiert sein Chef

Saarbrücken/Völklingen · Der Fall hat viel Kopfschütteln ausgelöst. Wegen 40 Cent soll ein Busfahrer eine 14-Jährige abends in Saarbrücken stehen gelassen haben. Was die Völklinger Verkehrsbetriebe jetzt tun, nachdem einer ihrer Busfahrer heftig in die Kritik geraten ist.

16.05.2023, 18:39 Uhr

Hier am Rabbiner-Rülf-Platz in der Saarbrücker City ließ der Busfahrer das Mädchen stehen. Foto: Thomas Schäfer

Der SZ-Artikel über ein Mädchen, das wegen angeblich fehlender 40 Cent von einem Busfahrer abends allein in Saarbrücken stehengelassen wurde und anderthalb Stunden zu Fuß nach Hause lief, hat viele Menschen berührt. Gerade in den Sozialen Medien wurde am Wochenende viel darüber diskutiert und Unverständnis über das Verhalten des Fahrers geäußert. „Höflich formuliert hat der Busfahrer blöd reagiert“, meinte ein Kommentator.