„Grabschändung“ Mehrmals Pflanzen von Gräbern im Waldfriedhof Burbach gestohlen – Gärtner setzt Peilsender ein

Petra Schmitt (Name von der Redaktion geändert) ist fassungslos darüber, was alles geschieht auf dieser Welt. „Dass so etwas wirklich passiert, hätte ich mir nicht vorstellen können“, sagt die Frau, die sich an unserer Zeitung gewandt hat, damit sich was zum Besseren verändert – damit weniger geklaut wird auf Friedhöfen.