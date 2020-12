Erfolgloser Zerstörungsversuch : Mann schlägt mit Vorschlaghammer auf Blitzer ein

Kuriose Polizeimeldung aus Saarbrücken-Burbach: Dort hat ein Mann am Mittwochabend mit einem Vorschlaghammer auf einen Blitzer eingeschlagen.

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Abend in der Hubert-Müller-Straße in Burbach. Der männliche Täter hatte zusammen mit einer Frau in der Nähe des dort aufgestellten Blitzeranhängers der Stadt Saarbrücken geparkt.