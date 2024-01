„Ich vermisse den Laden jetzt schon!“ Mit 82 ist Schluss: Der St. Johanner Markt verliert ein echtes Original

Interview | Saarbrücken · In Saarbrücken ist sie bekannt wie der berühmte bunte Hund. 45 Jahre lang stand Helga Böcker ihre Frau in der nach ihr benannten Boutique am St. Johanner Markt, bis zuletzt unterstützt von ihrer Tochter Anette. Jetzt schließt der Laden.

25.01.2024 , 13:14 Uhr

Helga Böcker (rechts) mit Tochter Anette Böcker-Simon und Schwiegersohn Witold Simon. Foto: Böcker

Liebe Frau Böcker, mit welchem Gefühl sagen Sie Lebewohl von Ihrem Geschäft, das so lange Ihr Leben war?