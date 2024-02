Neue Mietverträge für Radargeräte beschlossen Zahlen steigen: So viel Geld nimmt Saarbrücken mit mobilen Blitzern ein

„Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit“, „nach Toleranzabzug“, „Verwarnungsgeld“ – wer dies und mehr lesen muss in einem offiziellen Brief, dazu ein Foto von sich beim Autofahren sehen kann, hat ein Problem. Und muss zahlen. 40 statt 30 Stundenkilometern, 62 statt 50 – jeden Tag werden in Saarbrücken Temposünder überführt. Viele, viele Male. Rein rechnerisch passiert es täglich über 100 Mal – allein an den fest installierten Tempomesssäulen in der Landeshauptstadt.