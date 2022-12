Diskriminierender Vorfall in Saarbrücken : Wegen Maskenpflicht: Fahrer wirft gehörlosen Schüler aus der Saarbahn

Diskriminierender Vorfall in Saarbrücken

Der Vorfall ereignete sich in der Saarbahn-Linie S1 Richtung Kleinblittersdorf. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Kleinblittersdorf Aufgrund seiner Behinderung ist ein zwölfjähriger Junge von der Maskenpflicht im ÖPNV befreit – dennoch musste er aussteigen. Die Saarbahn gibt sich reuig, stellt den Vorfall aber etwas anders dar.

Diskriminiert die Saarbahn Menschen mit Behinderung? Dieser Eindruck drängte sich einem Vater auf, der sich deshalb an die SZ wandte. Ein Fahrer habe seinen Sohn, einen zwölfjährigen Integrationsschüler, vergangene Woche aus dem Zug geworfen, weil er keine Maske trug – dabei ist dieser wegen seiner Hörbehinderung von der Maskenpflicht befreit.

Der „diskriminierende Zwischenfall“ ereignete sich laut der Schilderung des Vaters am Dienstag, 13. Dezember, nachmittags in der Saarbahnlinie S 1 Richtung Kleinblittersdorf. „Mein Sohn nimmt täglich die Saarbahn, um in die Schule und wieder nach Hause zu kommen“, erzählt er.