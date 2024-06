„Sommerfest der Superlative“ Fünf Jahre Kaffee-Kult „Black Hen“ im Saarland – Party für den guten Zweck am Samstag

Saarbrücken · Die „Schwarze Henne“ begegnet einem im Saarland inzwischen an vielen Orten. Vor fünf Jahren wurde die Kaffeerösterei „Black Hen“ in Saarbrücken gegründet – das wird am Wochenende gefeiert. Mit Live-Musik, Currywurst, Colabier – und natürlich Kaffee.

11.06.2024 , 16:55 Uhr

Link zur Paywall Hinter den Kulissen von „Black Hen“ 27 Bilder Foto: Thomas Schäfer