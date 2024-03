Nachhaltigkeitsstrategie von Saarbrücken Bis 2030 soll es genügend bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum geben

Bis zum Jahr 2023 steht in allen Stadtteilen in Saarbrücken „ausreichend barrierefreier, bedarfsgerechter, sicherer und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung und gewährleistet durch geförderten Wohnraum eine heterogene Bewohner*innenstruktur in den Quartieren.“ Das ist ein großes Ziel, formuliert in Kapitel drei „Stadtplanung und Mobilität“ der Nachhaltigkeitsstrategie. In sechs Jahren also soll das Mega-Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnraum behoben sein?