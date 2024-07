Paukenschlag im Saarbrücker Bezirksrat West CDU stellt neuen Bezirksbürgermeister – AfD-Mann wird zum Stellvertreter gewählt

Paukenschlag im Bezirksrat West in Saarbrücken: mutmaßlich mit den fünf Stimmen der AfD Fraktion ist am Donnerstagabend Hans-Jürgen Altes von der CDU Fraktion (in geheimer Wahl) im Bürgerhaus Burbach zum neuen Bezirksbürgermeister im Saarbrücker Westen (Burbach, Altenkessel, Gersweiler, Klarenthal) gewählt worden.