Nach Wahl-Eklat Erste Sitzung des Bezirksrates West – Demonstration vor dem Burbacher Bürgerhaus geplant

Bezirksratssitzungen sind meistens unaufgeregte Veranstaltungen auf unterster kommunaler Ebene. In Burbach könnte es aber am Donnerstag zumindest im Vorfeld spannend werden. Denn der neu gewählte Bezirksrat, in den es die AfD mit fünf Sitzen geschafft hat, so zum Königsmacher wurde und nun mit Werner Schwaben sogar den Vize-Bürgermeister stellt, wird sich vor seiner ersten Sitzung erst einmal mit Demonstranten gegen Rechts vorm Burbacher Bürgerhaus auseinandersetzen müssen. Aufgerufen dazu haben der DGB, die Jusos und die Grünen.