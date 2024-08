SZ-Sommerinterview „Oftmals bedeutet es, sehr dicke Bretter zu bohren“ – Daniel Bollig über Herausforderungen als Bezirksbürgermeister

Info

Daniel Bollig ist 66 Jahre alt. Der diplomierte Verwaltungsfachmann ist nach langjähriger Tätigkeit im Finanzministerium seit Juli im Ruhestand. Schon als Jugendlicher habe er sich für Politik interessiert. Als er mit der Politik zunehmend unzufrieden war, sei es für ihn an der Zeit gewesen, politische Verantwortung zu übernehmen. Sein Interesse galt dabei insbesondere der Kommunalpolitik. Über die CDU Bübingen kam er in den Bezirksrat Halberg und wurde schließlich 2009 in der Nachfolge von Anette Hübinger zum ehrenamtlichen Bezirksbürgermeister gewählt. Das Amt des Bezirksbürgermeisters ist ein Ehrenamt. Der damit einhergehende Zeitaufwand hänge davon ab, wie engagiert jemand das Amt ausübt, sagt Bollig und betont die Unterstützung und den Rückhalt aus seiner Familie. Er ist seit 1982 verheiratet. Margit und Daniel Bollig haben zwei Töchter und drei Enkel. In seiner Freizeit geht der Bezirksbürgermeister gern spazieren oder wandern. Auch Schwimmen und Gärtern nutzt der 66-Jährige zur Entspannung.