Wummernde Bässe bis morgens um 6 „Unerträglich“ – Techno-Partys am Osthafen rauben Saarbrückern den Schlaf

Wer dachte, Techno sei am Ende, untergegangen mit der an Traurigkeit schwer zu überbietenden Loveparade-Katastrophe in Duisburg 2010, der irrt sich ganz gewaltig. In Clubs und auf Festivals wird gefeiert wie vielleicht noch nie zu der schnellen elektronischen Musik – gefeiert, als gäbe es keinen Morgen, auch in Saarbrücken, gerade im Silo am Osthafen. Doch es gibt immer einen Morgen, und es gibt die Nacht, in der sehr viele Menschen nicht tanzen und feiern, sondern schlafen wollen.