Tickets in 15 Minuten ausverkauft „Finanzielles Loch“ durch Hochwasser – Pascow spielt Soli-Show für Commune in Saarbrücken

Um das Zentrum finanziell zu unterstützen, kündigte die Band Pascow vor wenigen Tagen ein Benefiz-Konzert für Sonntag, 7. Juli, am Silo in Saarbrücken an. Am gestrigen Montag, 17. Juni, postete die Band auf Instagram den Start des Ticketverkaufs für das bevorstehende Konzert. Nur 15 Minuten nach dem Verkaufsstart, waren alle Tickets verkauft.