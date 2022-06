Erst letztes Jahr eröffnet : Beliebtes Restaurant in Saarbrücken muss wegen Personalmangels schließen

Saarbrücken Die saarländische Landeshauptstadt verliert ein weiteres Restaurant – zumindest vorerst. Und das obwohl das Restaurant erst vor kurzem, mitten in der Corona-Zeit, eröffnet hatte.

Im vergangenen Herbst eröffnete das Restaurant Baba Shuk in der Mainzer Straße in Saarbrücken. Levante-Küche mit einem „eigenen Twist“ bot Gründer und Chefkoch Nico Weber bis jetzt an. Nun der Schock für alle Fans von Hummus, Baba Ganoush und Co.: Das Baba Shuk muss wegen Personalmangels ab diesem Samstag (18. Juni) bis auf Weiteres schließen. Das haben die Betreiber an diesem Mittwoch (15. Juni) in einer Story auf Instagram mitgeteilt. Bereits im vergangenen Oktober suchten die Gastronomen nach einer „Restaurantfachkraft in Vollzeit“. Nun bleibt die Küche erst einmal für ungewisse Zeit kalt.