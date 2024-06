Bekannter Name am St. Johanner Markt Nachmieter für McDonald’s in Saarbrücken gefunden – das sind die ehrgeizigen Pläne

Im ersten Lockdown 2020 musste der Laden wie so viele andere in Saarbrücken zeitweise schließen. Doch in diesem Fall war es ein Ende für immer, das Restaurant öffnete nicht wieder, und das Haus an äußerst prominenter Stelle der Innenstadt nah am St. Johanner Markt wurde zu einem der auffälligsten Leerstände Saarbrückens. Seit vier Jahren ist es nun also unbelebt, ungenutzt, natürlich hat es die in der Landeshauptstadt scheinbar unvermeidlichen Graffiti abbekommen, an eine Wand hat jemand „Mac Doof“ gekritzelt.