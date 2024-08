Volleyball-Strand „One Beach“ offiziell eröffnet Unglaublich, wie es 100 Tage nach der Flut jetzt an der Saar aussieht

„Das Krasseste, was wir in unserem Leben erlebt haben.“ Das sagt Tina Faust über das Pfingsthochwasser im Saarland. Sie und ihr Mann Michael erinnern sich natürlich noch ganz genau an die dramatischen Stunden und Tage. Es ist der 17. Mai, ein Freitag, als der große Traum der Fausts in den Fluten der Saar versinkt. Wer am Tag danach von der Bismarckbrücke aus auf ihren Traum blickt, kann nicht anders, als erschüttert zu sein. Die Saar hat alles überschwemmt, braune Brühe steht überall dort, wo eigentlich schon in wenigen Wochen Volleyball gespielt werden sollte in feinstem Sand. Nur die Holzterrasse mit zwei Containern ragt noch aus den Wassermassen, doch sie sieht kaputt aus. Fast 1000 Tonnen Spezial-Sand wurden weggespült, 50 000 Euro gingen so den Bach runter.