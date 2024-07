Schon seit zwei Monaten Baustelle Warum rollt die Rolltreppe nicht? In der Diskontopassage ist weiter Geduld gefragt

Eigentlich sollte alles sehr schnell gehen. Als die Baustelle an der Diskontopassage Mitte Mai begann, erklärte ein Sprecher der Bayerischen Versorgungskammer zuversichtlich: „Wir tauschen in dieser Woche die Rolltreppe am St. Johanner Markt aus. Kommende Woche wird die Rolltreppe am Ausgang Bahnhofsstraße ausgewechselt.“