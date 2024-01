Bauern protestieren in Saarbrücken „Endlich geht mal jemand auf die Barrikaden!“

Rentner Wolfgang (74) aus St. Johann steht mit seinem Rad auf der Alten Brücke in Saarbrücken und schaut sich das Spektakel an. Es ist kurz nach halb drei am Nachmittag, schon seit einer guten Stunde ist es richtig laut in der Stadt. Immer neue Traktoren kommen dauer-hupend oder sogar mit heulenden Sirenen über die Stadtautobahn angefahren. Viele versuchen, bis zur Schlossmauer und zum Landtag zu kommen, irgendwann ist dort aber alles voll. Bei gefühlten minus sieben Grad sind gefühlt alle Traktoren des Saarlandes an diesem Montag in Saarbrücken vor Ort, riesige, kleine, alte, blank geputzte, verdreckte. Sogar vorm Ludwigsparkstadion stehen etliche. Mehr Protest war selten auf den Straßen der Landeshauptstadt, die Bauern machen Rambazamba.