Kurse in Saarbrücken beliebt wie nie Beim Ballett für Erwachsene werden Kindheitsträume wahr

Es herrscht eine angespannte Erwartung. Man sieht den Schülerinnen an, dass sie mit Freude, aber auch hoch konzentriert bei der Sache sind. Und dass noch nicht alles so klappt, wie sie es sich wünschen würden. Immer wieder gibt es von ihrer Lehrerin ein neues Stichwort. Mal in französischer Sprache, mal ergänzt um den Hinweis „linke Seite“ oder „rechte Seite“. Für die Frauen – die meisten von ihnen in schwarzen Gymnastik- oder Strumpfhosen - ist dies die Aufforderung dafür, was sie tun sollen. An welcher Seite sie stehen, wie sie ihre Arme bewegen, ihre Füße setzen, ihre Rücken durchstrecken sollen. Und das im Idealfall zu den Klängen der Klaviermusik auch noch synchron.