„Wir hatten uns so gefreut“ Bahnstreik-Drama an Schule: So rettet eine Saarbrücker Firma die Klassenfahrt

Über Monate hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c des Gymnasiums am Schloss in Saarbrücken auf ihre Klassenfahrt nach Garmisch-Partenkirchen gefreut. Mehr noch: Weil die Lehrer ihnen weitgehend freie Hand bei der Wahl der konkreten Reiseziele ließen, kümmerten sie sich besonders engagiert, recherchierten fleißig im Internet und stellten ein spannendes Programm auf die Beine. Die spektakuläre Aussicht von der Zugspitze und der Besuch der Olympiaschanze in Garmisch spornten alle noch mehr an, so berichtet es eine Mutter unserer Zeitung.