Top-Lage in der Bahnhofstraße Markanter Leerstand in Saarbrücken verschwindet offenbar bald – wer einziehen könnte

Seit fast einem Jahr steht das große Ladenlokal neben Karstadt, in einer der absoluten Top-Lagen in Saarbrücken, nun bereits leer. Noch immer weist die Leuchtreklame über dem Eingang darauf hin, was hier einmal war: „Görtz 17“. Auf der Suche nach einem schönen Schuh oder sogar zwei konnte man hier auf zwei Etagen jahrelang fündig werden. Dann musste das Geschäft im Zuge einer Insolvenz wie viele weitere Görtz-17-Filialen in ganz Deutschland schließen.