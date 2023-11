Seminar in Saarbrücken „Brot & Sinne“-Chef verrät Geheimnisse über das Brot backen

Die fünfzehn Teilnehmer, die am Abend die Backstube des Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrums am Saarbrücker Mügelsberg betreten, gehören zu den wenigen Glücklichen, die noch einen Platz ergattern konnten. Die Warteliste ist so lang, dass Thilo Nast mehrere Veranstaltungen hätte füllen können.