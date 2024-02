Gute Nachrichten für Saarbrücker Traditionsunternehmen Nach Insolvenz: Bäckerei Heil ist gerettet – doch ein Standort schließt

Die im vergangenen Herbst in die Insolvenz geschlitterte Bäckerei Heil in Saarbrücken ist gerettet und kann ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen. Das sagte Insolvenzverwalter Günter Staab am Mittwochabend der SZ. Demnach wird die beliebte Filiale in der Bahnhofstraße an der Ecke zur Viktoriastraße, wo sich regelmäßig lange Schlangen bilden, weitergeführt.