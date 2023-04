Rabatte von 30 Prozent und mehr Fest für Schnäppchenjäger? So läuft der Ausverkauf im Kaufhof Saarbrücken (Fotos)

Franz Mees erinnert sich noch gut, aber sehr ungern an die letzten Tage von Kaufhof. Die letzten Tage des Kaufhofs in Neunkirchen im Herbst 2020. Der Mann aus Spiesen hat 48 Jahre dort gearbeitet. Er war schon in Rente, als die Lichter ausgingen, doch er war damals oft vor Ort, um „moralischen Beistand“ zu leisten, wie er sagt. „Es war keine schöne Zeit“, erzählt Mees. „Die Mädchen“, wie er seine alten Kolleginnen nennt, „waren fertig.“ Jobverlust, Existenzangst – und dann zum Schluss noch viele nervige Kunden, die gefeilscht hätten um jeden Euro, um ein noch besseres „Schnäppchen“ zu machen.