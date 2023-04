Rabatte von 30 Prozent und mehr Fest für Schnäppchenjäger? So läuft der Ausverkauf im Kaufhof Saarbrücken (Fotos)

Am Dienstag liefen die Vorbereitungen für den Ausverkauf im Kaufhof auf Hochtouren. Teilweise bot sich dabei ein absurder Anblick. Dutzende der bunten Schilder sah man bereits in fast jeder Ecke auf jeder Etage, dennoch waren am Nachmittag junge Männer weiter eifrig dabei, immer noch mehr und noch mehr der Plakate aufzuhängen. Mit einem Elektrotacker befestigten sie hier noch eins und an diesem Pfeiler noch zwei – als hätte nicht jeder längst verstanden, dass es jetzt wirklich zu Ende geht mit dem Kaufhof in der Landeshauptstadt.