Neue Statistik Fast jeder vierte Saarbrücker ist Ausländer – viele kommen aus diesen Nationen

Wie es in der Verwaltungsvorlage für den Hauptausschuss heißt, basiert der Bevölkerungszuwachs im Vorjahr wie bereits in der Vergangenheit „allein auf Zuwanderung“. Der Zuwachs habe „ein ähnliches Niveau wie 2016, als die erste Flüchtlingswelle aus dem Kriegsgebiet Syrien zu verzeichnen war“. Vergleicht man Zuzüge und Fortzüge, ergibt sich ein Plus von fast 3200 Menschen. Das sind mehr als 2016 und ein Rekord seit Beginn der Messungen in den 1980er Jahren. „Ursächlich für diesen hohen Wanderungssaldo ist das Kriegsgeschehen in der Ukraine“, schreibt die Verwaltung. Demnach stammten rund 18 Prozent aller Zuzüge im Jahr 2022 aus dem vom russischen Angriffskrieg erschütterten Land.