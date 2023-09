Saarbrücker Traditionshaus Ende nach 73 Jahren? Schicksal des Café Schubert entscheidet sich in wenigen Tagen

Die Verkäuferin in der Sulzbachstraße redet so, als sei der Kampf schon endgültig verloren. Am 30. September sei Schluss, sagt sie mit fester Stimme, sie hat es wohl schon häufiger gesagt in den letzten Tagen. Der Samstag kommender Woche bedeute das Ende, erklärt die Frau und reicht das Wechselgeld für die „Saabrigger Kligger“. Es wäre das Ende einer Legende, einer kulinarischen Institution Saarbrückens.