„Mit den bisherigen Preisen wären wir nicht klargekommen“ : Jetzt zieht auch der Pasta-König vom St. Johanner Markt die Preise deutlich an (mit Bildergalerie)

Foto: Ayhan Basar 6 Bilder Saarbrücker Kult-Imbiss „Rigatoni-Toni“ hebt bei Nudelgerichten die Preise an

Saarbrücken Der Imbiss ist eine Institution am St. Johanner Markt in Saarbrücken: leckere Pizza und Nudeln für wenig Geld. Das sollte möglichst lange auch so bleiben. Doch nun sieht sich der Betreiber doch gezwungen, die Preise anzupassen.