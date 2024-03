Erneuerung und Ergänzung von Schutzeinrichtungen Arbeiten auf der A 620 bei Saarbrücken beginnen am Montag

Ab kommenden Montag, 25. März, stehen auf der A 620 im Bereich der Stadt Saarbrücken Bauarbeiten an. Das teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH heute mit. An insgesamt vier Streckenabschnitten werden Schutzeinrichtungen erneuert oder ergänzt, heißt es in der Meldung. Dabei werden die Streckenabschnitte halbseitig gesperrt.