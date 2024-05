Nächste Woche geht es los Seltsamer Anblick im Ludwigspark – das sind die aktuellen Rasen-Pläne der Stadt

Wenige Tage nach dem 2:1-Erfolg des 1. FC Saarbrücken im Finale des Fußball-Saarlandpokals gegen den FC Homburg hat im Saarbrücker Ludwigspark der Neubau des in die Schlagzeilen geratenen Rasens begonnen – zumindest die Vorbereitungen für den umfangreichen Neubau, der dann in der kommenden Woche starten soll. Zaungäste in Höhe der Saarlandhalle können sich davon derzeit überzeugen oder werden womöglich überrascht von einem besonderen, durchaus seltsamen Anblick auf die Spielfläche des städtischen Stadions. So waren am Dienstagnachmittag bereits weite Teile des Rasens vor der Gegentribüne verschwunden.