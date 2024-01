145 Anwohner unterschreiben Petition Experten-Gremium wird über umstrittenes Bauvorhaben am Saarbrücker Staden diskutieren

Die Bürgerinnen und Bürger am Saarbrücker Staden lassen nicht locker, wenn es um die Bebauung ihres Viertels geht. Zuletzt sorgte dort ein moderner Neubau zwischen zwei denkmalgeschützten Villen für Aufregung und viel Kritik (wir berichteten). Nur ein paar Häuser weiter (Am Staden 17) soll nun ebenfalls neu gebaut werden: auf einem parkähnlichen Grundstück, das zum ehemaligen Oberbergamt gehört, an der Ecke Am Staden/Geibelstraße. Der Investor ist nicht bekannt, das in der Villa ansässige Architekturbüro, das dort Mieter ist, hat nichts mit dem Projekt zu tun, wie ein Anruf bei den Architekten ergab. Gebäude und Park seien Anfang November verkauft worden, war zu hören.