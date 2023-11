Kantor macht „Anschlag“ in Saarbrücken öffentlich Unbekannter schlägt Jesuskind in der Basilika St. Johann den Kopf ab

Der Kantor der Basilika, Bernhard Leonardy, machte den Fall am Dienstagabend via Facebook öffentlich. Er sprach von einem „Anschlag“. Dutzende Menschen zeigten sich in Kommentaren tief getroffen von der „unfassbaren“ und „furchtbaren“ Tat. „Was ist mit unserer Welt passiert? Keine Achtung vor dem Nächsten und dessen Eigentum, keine Achtung des Glaubens“, schrieb eine Nutzerin. „Mein Gott, wer macht so etwas? Es ist eine Schande“, kommentierte ein Mann, ein anderer: „Was für ein Wahnsinn!“