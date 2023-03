Anmeldezahlen für Schuljahr 2023/2024 Mehr Anmeldungen als Plätze – an dieser Schule in Saarbrücken hat jetzt das Los entschieden

Zu viel Andrang und zu wenig Platz am Otto-Hahn-Gymnasium: Für 26 Kinder bedeutet dies, dass sie sich an anderen weiterführenden Schulen im Regionalverband anmelden müssen. Und damit vielleicht nicht auf eine Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,Technik) gehen werden.