E-Mobilität in der Landeshauptstadt In Saarbrücken könnte es bald wieder E-Bikes zum Mieten geben

Saarbrücken · Pedelecs konnte man im Frühjahr 2022 nur für kurze Zeit in Saarbrücken mieten, dann stieg der holländische Anbieter Go Sharing wieder aus. Jetzt soll es wieder E-Bikes geben. Und auch was die bereits im Stadtbild vorhandenen E-Scooter angeht, soll sich etwas ändern.

26.04.2023, 18:03 Uhr

Die Firma Tier bietet in Saarbrücken bereits Miet-E-Roller an und will demnächst auch Pedelecs vermieten. Foto: Tom Peterson

Nur ein paar Monate – von März bis Mai 2022 – konnte man in Saarbrücken Elektro-Fahrräder und auch E-Mopeds mieten. dann stieg das niederländische Unternehmen „Go Sharing“ unerwartet wieder aus und zahlte über 200 000 Euro Förderung ans saarländische Verkehrsministerium zurück (wir berichteten).