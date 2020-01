Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : Amtsrichter lobt neuen Wahlrechtsentwurf

Der Landtag überarbeitet das saarländische Wahlrecht. Foto: dpa/Michael Kappeler

Saarbrücken Vor der Anhörung im Innenausschuss hagelte es allerdings Kritik vom saarländischen Behindertenverband.

Die Neufassung des saarländischen Wahlrechts vermeidet einen gewichtigen Fehler der Vergangenheit. Das erklärte der Saarbrücker Amtsrichter Gero Bieg vor dem Innenausschuss des Landesparlamentes am Donnerstag bei einer Anhörung. Der Sachverständige nahm aus der Sicht der Gerichte zu dem diskutierten Gesetzesentwurf Stellung. Die Überarbeitung des Wahlrechts ist für die Landes- und Kommunalebene nötig, da es bestimmte Personengruppen pauschal von der Wahl ausschließt. Diese Regelung hatte das Bundesverfassungsgericht Anfang des vergangenen Jahres als grundgesetzwidrig befunden.

Betroffen sind einerseits schuldunfähige Straftäter, die in einer Psychiatrie untergebracht sind. Andererseits geht es um Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder psychischen Erkrankungen nicht selbstständig wählen können und denen ein Gericht einen dauer­haften Betreuer zu Erledigung aller rechtlichen Angelegenheiten zugeordnet hat. Tatsächlich galt bereits bei den Europa- und Kommunalwahlen im vergangenen Jahr eine Übergangsregelung. Diese hatte es den Betroffenen erlaubt, ihre Stimme abzugeben, lief aber Ende Dezember aus.

In seiner Stellungnahme vor dem Innenausschuss bezog sich Bieg auf die zweite Gruppe: „Es erscheint willkürlich, von vornherein nur einen Wahlausschluss für Menschen vorzunehmen, bei denen eine Betreuung angeordnet ist“, sagte der Amtsrichter. Viele Menschen in einer ähnlichen Verfassung könnten jedoch sehr wohl wählen gehen – solange sie jemandem selbstständig eine Vollmacht erteilt hätten. Genau in diesem Punkt liege die vom Bundesverfassungsgericht monierte Ungerechtigkeit. Der vorliegende Gesetzesentwurf räume diesen Makel aus, indem es den Wahlausschluss der betreuten Personen streiche, erklärte Bieg.

Im Vorfeld der Anhörung hatte der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (LSK) öffentlich Kritik geübt: „Es ist unser Recht, an solchen Gesetzgebungsverfahren beteiligt zu werden. Was uns ärgert, ist die Vorgehensweise der Landesregierung. Wir sind das ganze Jahr über ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung tätig und haben auch einen Anspruch an Erholung, gerade in der Weihnachtszeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Erst kurz vor den Feiertagen habe die Landesregierung den Gesetzesentwurf an die Behindertenverbände verschickt mit der Aufforderung, eine Stellungnahme abzugeben. Dies sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen.

Während der Ausschusssitzung wies der CDU-Abgeordnete Raphael Peter Schäfer diese Kritik zurück. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Verband die Ausschussvorsitzende oder die Fraktionen zuerst kontaktiert. Dann hätten wir uns sicherlich fraktionsübergreifend auf eine Lösung einigen können, zum Beispiel auf eine Verschiebung der Anhörung.“ Zudem hätte sich die Kritik an den Landtag richten müssen, nicht an die Regierung, unterstrich Schäfer.