Multi-Millionen-Umbau könnte bald beginnen „Leuchtturmprojekt“: C&A-Umbau in Saarbrücken nimmt letzte politische Hürde

Im Stadtrat wurde das Projekt am Dienstag in seltener Eintracht gefeiert. Es sei „wichtig für die gesamte Stadt“, erklärte die CDU, denn es habe „Leuchtturm-Charakter“ für die Stadtentwicklung, könne also ein leuchtendes Beispiel für die Nachnutzung auch größerer Gebäude-Komplexe werden. „Wir können uns glücklich schätzen, eine solche Lösung jetzt gefunden zu haben“, sie habe „Zukunfts-Charakter“, betonte Vize-Fraktionschef Andreas Neumüller.