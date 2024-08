Gute Nachricht für Saarbrücken Alter Kaufhof hat neuen Besitzer – er will „alten Glanz“ in die Bahnhofstraße bringen

Der Käufer, der nicht genannt werden will, plant demnach auf dem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück ein „hochwertiges Projekt“. Ziel sei es, die Bahnhofstraße „aufzuwerten“. Ein Sprecher einer an dem Kauf beteiligten Firma erklärte dazu: „Unser Mandant plant eine Neuprojektierung, um wieder alten Glanz in die Bahnhofstraße der Saarbrücker Innenstadt zu bringen.“ Auch das Parkhaus mit 600 Stellplätzen solle „revitalisiert und neu vermietet“ werden.