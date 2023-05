Stadtrat macht Weg frei Alte Saarbrücker Feuerwehrautos können endlich in die Ukraine

Es war über viele Monate ein bürokratischer Hürdenlauf erster Güte, doch jetzt ist der Weg frei: Drei Feuerwehrfahrzeuge, die in der Landeshauptstadt nicht mehr gebraucht werden, können bald in die Ukraine gebracht werden, um in dem von Russland überfallenen Land Saarbrückens neue Partnerstadt Kowel zu unterstützen. Einstimmig stimmte der Stadtrat am Dienstagnachmittag ohne erneute Aussprache dafür, die ausgemusterten Feuerwehrautos der rund 1600 Kilometer entfernten Stadt in der West-Ukraine zu überlassen.