Saarbrücken leuchtet bunt Lichter-Spektakel auf der Alten Brücke soll Weg in City weisen

Die Alte Brücke ist abends bunt erleuchtet. Die Installation zielt auf die Brücke als einer der Hauptwege zum Christkindlmarkt und soll den Menschen schon von der Autobahn den Weg zu den Attraktionen in der City weisen. Nach Auskunft der Stadt hat das Saarbrücker Citymarketing die Brücke illuminiert. Mit LED-Licht wird die Brücke in wechselnden Farben angeleuchtet, mal ist sie rot, dann grün oder blau. Auf zwei Pfeilern sieht man zudem tanzende weiße Punkte. Zusammen mit dem Licht des Riesenrads ist das ein beliebtes Fotomotiv und ein Grund, auf die Schlossmauer zu gehen und die Stadt in neuem Glanz zu sehen.