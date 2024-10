Psychische Erkrankungen von Kindern Schulpsychologischer Dienst alarmiert: Immer mehr Kinder in Saarbrücken brauchen Hilfe für die Seele

Um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist es nicht allzu gut bestimmt. „Daran ist nicht nur die Corona-Pandemie schuld“, sagt Tanja Götzinger, Leiterin des schulpsychologischen Dienstes der Stadt Saarbrücken. Mit ihrem siebenköpfigen Team (auf fünf Vollzeitstellen) berät Götzinger Eltern, Schüler sowie Lehrkräfte bei allen Problemen, die in der Schule auftreten. Der Dienst ist zuständig für die 27 städtischen Grundschulen und einen Teil der weiterführenden Schulen (auch Berufs- und Förderschulen) im Stadtgebiet. Der Regionalverband und die Landkreise haben jeweils eigene Beratungsdienste dieser Art, die alle weiteren Schulen betreuen. „Es gibt da ein starkes Stadt-Land-Gefälle“, sagt Götzinger und meint damit, dass sich gerade in städtischen Ballungsräumen vor allem an großen Brennpunktschulen die Fälle häufen.