Ärger um das Parken am Ludwigsparkstadion : Saarbrücken: Anwohner fordern Verkehrswende für Rodenhof – Kritik an OB Conradt

Saarbrücken Seit dem Saisonstart des 1. FC Saarbrücken ärgern sich Anwohner auf dem Rodenhof über parkende Fans, aber auch über Autofahrer, die durch das Wohngebiet rasen. Eine Gesprächsrunde vor Ort zeigt – die Probleme liegen tiefer.

Der Rodenhof wirkt wie eine kleine Insel der Abgeschiedenheit nördlich des Hauptbahnhofs. Es könnte ein Ort der Ruhe und Zurückgezogenheit in Saarbrücken sein. Viele Anwohner empfinden das jedoch nicht so. Das Problem: Besucher von Ludwigspark, Saarlandhalle, Hauptbahnhof und Euroquartier nutzen das Wohngebiet zum Kurz- und Langzeitparken.

Brigitte Moll wohnt lange schon auf dem Rodenhof und erinnert sich noch gut an die Verkehrssituation früher. „Die Parkprobleme um das Stadion existieren doch schon seit Menschengedenken“, sagt Moll. Als der 1. FC Saarbrücken noch in der 1. Bundesliga spielte, kamen knapp 40 000 Fußballfans in den alten Ludwigspark und parkten den Rodenhof zu. „Früher hat man das Wildparken einfach so hingenommen, aber jetzt haben die Leute gemerkt, wie entspannt es ohne diesen Verkehr ist“, erklärt sich Patrick Kratz die aktuelle Aufregung. Es gibt am Ludwigsparkstadion schlicht zu wenig offizielle Parkplätze. Der Hauptbahnhof ist zwar nur 20 Laufminuten entfernt, und eine Eintrittskarte gilt am Spieltag als Fahrkarte im gesamten Saarland, aber trotzdem kommen viele Fans mit ihrem PKW – und parken auf dem Rodenhof.