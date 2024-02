Am Landwehrplatz in Saarbrücken Stadt ließ vor Anti-AfD-Demo massenhaft Autos abschleppen – so teuer wird es für Betroffene

Update | Saarbrücken · Im Zuge der Demo gegen die AfD am vergangenen Sonntag in Saarbrücken erlebten etliche Autofahrer eine äußerst unangenehme Überraschung. Was passierte am Landwehrplatz?

21.02.2024 , 15:10 Uhr

Der Landwehrplatz ist ein beliebter Parkplatz mitten in der Saarbrücker City. Foto: Thomas Schäfer

Seit Mitte Januar wird in Saarbrücken regelmäßig gegen Rechtsextremismus demonstriert. Seit Bekanntwerden eines Geheimtreffens von AfD-Politikern, Neonazis, CDU-Mitgliedern und reichen Unternehmern mit dem Ziel der Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, kommen regelmäßig Tausende in die Landeshauptstadt, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen.