Demo vor zweiter Verhandlungsrunde Warum 600 Sparkassen-Mitarbeiter in Saarbrücken demonstrierten und was sie fordern

In einer Ansprache kritisierte Usamah Hammoud, Vertreter der Beschäftigten und Kundenberater in der Saarbrücker Sparkassenfiliale, das Angebot der Arbeitgeberseite scharf und forderte ein verbessertes Angebot mit einer kürzeren Laufzeit und höheren Lohnsteigerungen. „Die erste Verhandlungsrunde war wie auf einem orientalischen Basar, anders kann ich es mir nicht erklären. Das Angebot sieht unglaubliche 43 Monate Laufzeit und eine geplante Gehaltssteigerung vor, die übersetzt nur eines für euch bedeuten kann: Ihr seid in den letzten Jahren, gebeutelt von extremen Teuerungsraten, immer ärmer geworden, und ihr sollt in den kommenden Jahren noch ärmer werden. Nichts anderes bedeutet dieses Angebot.“