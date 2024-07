„Größte und beste Sommerparty aller Zeiten“ 200 Partygäste feiern Dante Thomas in Saarbrücken (mit Video und Fotos)

Zehn Grad mehr hätten es sein können an diesem Sommerabend in Saarbrücken, aber ansonsten fehlte es an nichts: Rund 200 Gäste hatten am vergangenen Wochenende ihren Spaß bei der etwas großspurig als „größte und beste Sommerparty aller Zeiten“ angekündigten Fete auf der Dachterrasse von Möbel Martin am Osthafen. Es gab ganz viel Musik, sympathische Menschen, allerhand Gaumenfreuden wie Spieße mit Garnelen und zartem Rindfleisch, Getränke aller Prozentstufen, Kaffeespezialitäten von „Black Hen“, eine Tombola mit netten Preisen – und als Höhepunkt den Auftritt eines Weltstars.