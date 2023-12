Heiligabend-Aktion im E-Werk 100 Helfer schützen 1000 Gäste vor Einsamkeit

„Die Größe der Aktion ist erstaunlich. Wir haben so etwas in Trier auch, aber nicht in diesem Ausmaß. Die Hilfe ist toll“, sagte Weihbischof Franz Josef Gebert. Er wurde vom evangelischen Superintendenten Christian Weyer in Empfang genommen. Weyer hilft seit zwei Jahrzehnten bei der Heiligabend-Aktion mit und war in diesem Jahr zum ersten Mal im Orga-Team. „Das war eine ganz neue und spannende Erfahrung. Der Aufwand mit Auf- und Abbau ist enorm. Aber wenn man die glücklichen Menschen sieht, haben wir alles richtig gemacht“, sagte Weyer.