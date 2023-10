Schweigemarsch durch die Innenstadt 1000 Menschen bekunden in Saarbrücken Solidarität mit Israel (mit Fotos)

Auch Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani nahmen gemeinsam mit weiteren Vertretern ihrer Parteien am Schweigemarsch teil. Terroristen der Hamas waren am Wochenende in israelische Orte eingefallen, erschossen Männer, Frauen und Kinder und verschleppten weitere Menschen. Mindestens 900 Menschen wurden bei dem Angriff getötet, 2600 verletzt.