Testfahrt mit neuem Elektrorad von Tier 16 Euro für eine Stunde E-Bike-Fahren in Saarbrücken – ist das den Spaß wert? (Fotostrecke)

Als ich am Stadion Kieselhumes vorbeirase, zeigt der Tacho 51 km/h an. Mehr werde ich an diesem Tag nicht schaffen. Weil das Rad keine Gangschaltung hat, kann man nicht noch mehr beschleunigen. Aber um Spitzengeschwindigkeit geht es gar nicht. Es geht darum zügig und sicher, umweltbewusst und unkompliziert durch die Stadt zu fahren. Und da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit.