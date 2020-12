„Wir steigen wieder ein“ heißt die Aktion, mit welcher der Saarländische Verkehrsverbund (saarVV) und Landesverkehrsministerin Anke Rehlinger für die Rückkehr in die öffentlichen Verkehrsmittel werben. Das Foto entstand am Saarbrücker Landwehrplatz zum Auftakt der Aktion am 6. August. Foto: BeckerBredel