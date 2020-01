Zwischen Römerkastell und Saargemünd : Saarbahn wegen eines umgestürzten Baums unterbrochen

Saarbrücken In Saarbrücken ist der Saarbahn-Verkehr zwischen Römerkastell und Saargemünd derzeit unterbrochen. Zuvor war nahe des Brebacher Bahnhofs ein Baum auf die Oberleitung gestürzt.

Das hat die Saarbahn GmbH am Dienstag gegen 15 Uhr mitgeteilt. Unter Berufung auf die Deutsche Bahn kündigte das Verkehrsunternehmen eine mindestens zweistündige Unterbrechung an. In Richtung Lebach fahren die Bahnen ab der Haltestelle Römerkastell weiterhin regulär.

Am Vormittag drohte auch an der Haltestelle Siedlerheim in Saarbrücken eine Unterbrechung der Saarbahn. Ein Fahrer hatte in der Lebacher Straße einen Baum entdeckt, der sich gefährlich zur Oberleitung neigte – die Feuerwehr rückte an, die Einsatzkräfte mussten den Baum zersägten.