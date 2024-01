Streit um Schulbus-Verkehr Saarbahn streicht Schulbushaltestelle für Gersweiler Schüler – Schule protestiert

Das neue Jahr startete am Mittwoch für viele Schülerinnen und Schüler der Katharina-Weisgerber-Gemeinschaftsschule in Gersweiler mit einer Umstellung auf dem Schulweg: Kurz vor Weihnachten hatten die Stadtwerke mitgeteilt, die Schulbushaltestelle, die 2019 am breiten asphaltierten Streifen entlang der Krughütterstraße (am Sportplatz) eingerichtet worden war, aufzugeben und den Schulbus-Verkehr (werktags jeweils um 12.41 Uhr und um 13.41 Uhr) an die Ersatzhaltestelle in der Pfählerstraße zurück zu verlegen. Am Mittwoch führte die neue Regelung zu viel Chaos, auch weil einige Busfahrer offenbar die alte, stillgelegte Haltestelle angesteuert hatten. Zudem sei die Info-Mail an die Schule missverständlich formuliert gewesen, beklagt Schulleiterin Christine Weides. „Wir sind mit vier Lehrern mit rund 250 Schülern an die insgesamt drei Haltestellen, die ‚Pfählerstraße’ heißen, gelaufen“, berichtet sie. „Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen“, sagt sie und wünscht sich die alte Bushaltestelle zurück.